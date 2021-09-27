Seksenler dizisi bu akşam yok mu? Seksenler yeni bölüm (506.) ne zaman?

Seksenler dizisi bu akşam yok mu? Seksenler yeni bölüm (506.) ne zaman?

TRT1 yapımlarından sevilen dizi Seksenler, bu akşam tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin takipçileri "Seksenler bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman" sorularını araştırıyor.

9 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Seksenler dizisi ile ilgili seyirciler araştırmalarını sürdürüyor.

TRT1, yeni sezonda haftalık dizi formatında yayınlanan ve her pazartesi ve perşembe saat 20.00'de seyirciyle buluşan Seksenler 27 Eylül akşamı tekrar bölümüyle ekranlarda olacak.

Seyirciler, "Seksenler yeni bölüm bu akşam yok mu, ne zaman yayınlanacak?" merak ediyor. Peki Seksenler neden yok? Seksenler 506. bölüm ne zaman? İşte detaylar...

SEKSENLER BU AKŞAM (27 EYLÜL) YOK MU?

Her pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkan Seksenler dizisi 27 Eylül'de ekranlara gelmeyecek.

SEKSENLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Seksenler dizisi bu hafta tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Henüz resmi bir açıklama gelmese de Seksenler 506. yeni bölümü 30 Ekim Perşembe akşamı yayınlanması bekleniyor.