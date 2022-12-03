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    Seksenler'in Amelie'si Zeynep Demirel sütyensiz dekoltesiyle nefes kesti! 'Volkan abi görmesin'

    Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in katıldığı davetteki cesur pozları, sosyal medyada beğenildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 11:40
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    Seksenler'in Amelie'si Zeynep Demirel sütyensiz dekoltesiyle nefes kesti! 'Volkan abi görmesin'

    Uzun yıllar mankenlik yapan ve 2010 yılında Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel, sosyal medyada dikkat çekiyor.

    Son olarak Seksenler dizisinde Amelie karakterini canlandıran Zeynep Demirel, 2009 yılında Miss Belçika Güzeli seçildi.

    Yade ve Yeda adında iki kızı bulunan Zeynep Sever Demirel, güzelliği ve fiziği ile adeta beğeni yağmuruna tutuluyor.

    Sütyensiz pozlar

    Tarzı ve pozlarıyla adından söz ettiren Zeynep Sever Demirel, iddialı pozlar vermeyi ihmal etmiyor.

    Instagram'daki son paylaşımı olay olan Demirel, sütyensiz tercih ettiği kıyafetiyle takipçilerini mest etti.

    Sırt dekolteli elbisesiyle peş peşe pozlar veren Zeynep Demirel, fit görüntüsüyle herkesi hayran bıraktı.

    Seksenler in Amelie si Zeynep Demirel sütyensiz dekoltesiyle nefes kesti! Volkan abi görmesin #1

    Seksenler in Amelie si Zeynep Demirel sütyensiz dekoltesiyle nefes kesti! Volkan abi görmesin #2

    Seksenler in Amelie si Zeynep Demirel sütyensiz dekoltesiyle nefes kesti! Volkan abi görmesin #3

    Seksenler in Amelie si Zeynep Demirel sütyensiz dekoltesiyle nefes kesti! Volkan abi görmesin #4


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