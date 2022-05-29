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    Seksenler'in Elvan'ı bronz teniyle nefes kesti! 'Seni böyle bilmezdik'

    Seksenler dizisinde Elvan karakterine hayat veren Begüm Öner, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son paylaşımı ile dikkatleri çeken ünlü oyuncu, bronz teniyle takipçilerini büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2022 - 16:50
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    Seksenler'in Elvan'ı bronz teniyle nefes kesti! 'Seni böyle bilmezdik'

    Almanya'da doğan ancak 2,5 yaşında Türkiye'ye dönen Begüm Öner, televizyon kariyerine reklam filmleriyle başladı.

    İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun olan Begüm Öner, mesleğini oyunculuk rotasına çevirdi.

    Bez Bebek, Melekler Korusun, Arka Sıradakiler gibi dizilerde rol alan Öner, asıl çıkışını TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler ile yaptı.

    Seksenler dizisinde pastacı Sami Bey'in kızı Elvan karakterini canlandıran Begüm Öner, rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlendi.

    Begüm Öner'den tatil pozu

    33 yaşındaki oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da merak konusu olurken, sosyal medya paylaşımları ile ilgi çekiyor.

    Bodrum'da tatil yapan Begüm Öner, Instagram hesabından fotoğraf yayınladı. Bronz teniyle dikkat çeken oyuncu, mavi gözleri ile takipçilerini büyüledi.

    Öner'in sevenlerinden "Dizide çok farklısın", "Seni böyle bilmezdik", "Çok güzelsin" yorumları geldi.

    Seksenler in Elvan ı bronz teniyle nefes kesti! Seni böyle bilmezdik #1

    Seksenler in Elvan ı bronz teniyle nefes kesti! Seni böyle bilmezdik #2


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