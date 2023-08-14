Seksenler'in Niyazi'si yıllar sonra ortaya çıktı! Gören gözlerine inanamadı.. "Nazlı çok üzülecek" Seksenler dizisinin ise Niyazi'si Vural Çelik, yıllar sonra ortaya çıktı. Çelik'in karesini ise yapımcı Birol Güven paylaştı.

Bir döneme damga vuran Seksenler dizisinde yer alan Vural Çelik, uzun bir süredir ekranlarda gözükmüyordu.

Seksenler dizisinden ani bir kararla ayrılan Çelik, hayranlarını da bir hayli üzdü...

Avrupa Yakası ve akabinde Seksenler dizisindeki başarısı ile tanınan Çelik, yapımcı Birol Güven ile bir araya geldi.

Yapımcı Güven, yaptığı paylaşımda Çelik'in son halini de hayranlarına göstermiş oldu.

İşte Vural Çelik'in son hali

Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü oyuncu, yapımcı Birol Güven ile bir karesini paylaşarak herkesi şaşırttı.

Yaşlandığı gözüken Vural Çelik'in Birol Güben ile bir araya gelmesi ise hayranlarını heyecanlandırdı. Kareyi görenler, "Yeni bir proje mi var yoksa?" sorusunu sordu.