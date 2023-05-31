Selçuk Bayraktar'dan Galatasaray'a tebrik mesajı: 'Avrupa'da başarılar' Selçuk Bayraktar, Spor Toto Süper Lig'de 23. kez şampiyon olan Galatasaray'ın şampiyonluğunu sosyal medya paylaşımı ile kutladı. İşte o paylaşım..

Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'a ünlü isimlerden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Dün oynanan 36. hafta maçlarının ardından şampiyonluğu kesinleşen Galatasaray ligde 23. kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de en çok şampiyon olan takım ünvanını elinde bulunduran sarı kırmızılılar Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 2022/2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda "Şampiyon Galatasaray’a tebrikler... Avrupa'da başarılar..." ifadelerine yer verdi.

Selçuk Bayraktar'ın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.