Selçuk Tektaş öldü mü? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti. Bu acı haberin ardından ''Selçuk Tektaş öldü mü? Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında neden öldü?" soruları araştırma konusu oldu. İşte detaylar...

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri Selçuk Tektaş, yaklaşık 40 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

41 yaşındaki Tektaş gece saatlerinde koronavirüse yenik düştü. Entübeye bağlanan Selçuk Tektaş'ın acı haberini Demet Akalın sosyal medya hesabından duyurdu.

Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, paylaştığı mesajda, "Çok inanmıştık. Dönecektin geri. Rabbim ailene sabır versin. Gitti koca yürekli çocuk." ifadelerini kullandı.

Bu acı gelişmenin ardından "Selçuk Tektaş öldü mü? Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında neden öldü?" sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

Peki Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında? İşte Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın hayatı hakkında merak edilenler...

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

12 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya gelen Selçuk Tektaş, şarkıcı Alişan'ın kardeşidir ve menajerliğini yapmaktadır. Serkan Burak Tektaş ya da sahne adıyla Alişan'ın kardeşi olarak tanınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde 39'uncu yaşını kutlayan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmiştir. Bu evliliğinden iki kızı vardır.

Alişan, geçen aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününe özel bir mesaj yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, "Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..." cümlelerini belirtmişti.