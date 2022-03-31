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    Selen Görgüzel iyice açıldı, göğüs dekolteli saten elbisesiyle mest etti! 'Boşanınca Selen'

    Hamdi Alkan ile 9 yıllık evliliğini noktalayan Selen Görgüzel, kendini sahnelere attı. Siyah saten bir elbise tercih eden Görgüzel'in dekolteli pozları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 13:31
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    Selen Görgüzel iyice açıldı, göğüs dekolteli saten elbisesiyle mest etti! 'Boşanınca Selen'

    Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel 9 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı.

    2014 yılında Roma'da evlenen çiftin ilişkisinde soğuk rüzgarlar esiyordu. Evliliğini kurtaramayan ikili, tek celsede yollarını ayırdı.

    Eşinin yönetmen koltuğunda oturduğu 'O Hayat Benim' dizisindeki 'Cevriye' karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanınan Selen Görgüzel, adından cesur kıyafet seçimleriyle bahsettiriyor.

    Boşanma sürecini hızlı atlatan ve sahneye çıkan 43 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel sahne kıyafetiyle görenleri yine hayran bıraktı.

    Düzenli spor yapan ve beslenmesine dikkat eden sanatçı, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor.

    Daha önce giydiği iddialı cesur sahne kostümleriyle gündem olan Selen Görgüzel, bir kez daha kıyafet seçimiyle damga vurdu.

    "BOŞANINCA SELEN"

    Derin göğüs dekolteli saten bir elbiseyle kendisini dinlemeye gelen hayranlarının karşısına çıkan Görgüzel, beğeni topladı.

    Siyah şıklığıyla dikkat çeken Görgüzel, o karelerini Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

    250 bin takipçisi olan Selen Görgüzel'e, "Boşanınca Selen", "Çılgın kadın", "Boşanmak yaramış", "Hayat sizlere güzel" gibi yorumlar geldi.

    İşte o pozlar...

    Selen Görgüzel iyice açıldı, göğüs dekolteli saten elbisesiyle mest etti! Boşanınca Selen #1

    Selen Görgüzel iyice açıldı, göğüs dekolteli saten elbisesiyle mest etti! Boşanınca Selen #2

    Selen Görgüzel iyice açıldı, göğüs dekolteli saten elbisesiyle mest etti! Boşanınca Selen #3

    Selen Görgüzel iyice açıldı, göğüs dekolteli saten elbisesiyle mest etti! Boşanınca Selen #4


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