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    Selen Görgüzel plaja indi, gözler üzerine kilitlendi!

    Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Güzel isim, kusursuz fiziği ile herkesin dikkatini üzerine çekti.
    • 17.06.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 16:33
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    Selen Görgüzel plaja indi, gözler üzerine kilitlendi!

    Hamdi Alkan ile ayrıldıktan sonra gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, tatile çıktı.

    Bodrum'a giden ve uzun zamandır gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, fiziğiyle göz doldurdu.

    Plajda salınan Görgüzel için, sosyal medya üzerinden övgü dolu yorumlar geldi.

    Selen Görgüzel sezonu açtı

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Görgüzel, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi. Uzun süre güneşlenen şarkıcı, ilerleyen saatlerde kendini Ege'nin mavi sularına bıraktı.

    Bir kadın arkadaşıyla tatile çıkan 43 yaşındaki Görgüzel, fit vücuduyla plajda meraklı bakışları üzerinde topladı.

    Selen Görgüzel plaja indi, gözler üzerine kilitlendi! #1

    Selen Görgüzel plaja indi, gözler üzerine kilitlendi! #2

    Selen Görgüzel plaja indi, gözler üzerine kilitlendi! #3

    Selen Görgüzel plaja indi, gözler üzerine kilitlendi! #4


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