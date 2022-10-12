Selen Görgüzel’in güzellik sırrı ne? Hangi yöntemi kullanıyor? Sünnet derisinden sonra yeni yöntem!

Selen Görgüzel’in güzellik sırrı ne? Hangi yöntemi kullanıyor? Sünnet derisinden sonra yeni yöntem!

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel sünnet derisinden sonra yeni güzellik sırrını duyurdu. Peki Selen Görgüzel’in güzellik sırrı ne? Güzelliği için hangi yöntemleri kullanıyor? İşte detaylar…

Ünlü oyuncu Selen Görgüzel, 2014 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile evliliğini noktalamıştı.

8 yıl süren evliliğini geçtiğimiz mart ayında tek celsede bitirmişti. İkilinin ayrılıkları magazin gündemini sallamıştı.

O dönemde rol aldığı tiyatroda başka biriyle öpüştüğü sahne gündeme damga vurmuş, o sahnenin evliliğini bitirdiği iddia edilmişti.

Boşandıktan sonra uzun süre gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, “Bekarlığa alıştım. Keşke daha önce bekar kalsaymışım, keşke hiç evlenmeseymişiz. Bence evlilik kesinlikle insan doğasına aykırı bir şey.” demişti.

Sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan Selen Görgüzel, bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Hakkında yapılan olumsuz eleştirilere verdiği “Ben hiç aldatılmadım. Ne güzel sporumuzu yapıyoruz, sağlıklı besleniyoruz, iyi görünüyoruz. Böyle yorum yazanlar feyz alıp kendilerine baksınlar. Aldatılmazlar işte ondan sonra, böyle yağlı göbekli gezmezler.” yanıtıyla gündeme gelmişti.

Selen Görgüzel’in güzellik sırrı ne?

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve şarkıcılığa soyunan Selen Görgüzel, güzellik sırrını açıklamaktan da çekinmiyor. Sünnet derisi itirafıyla herkesi şaşırtmıştı. Yeni yöntemini duyan donup kalıyor.

Peki Selin Görgüzel’in güzellik sırrı ne? Güzelliği için hangi yöntemleri kullanıyor? İşte Selen Görgüzel’in yeni güzellik yöntemi…

Yeni güzellik yöntemi şoke etti

Güzelliğini annesi ve babasına borçlu olduğunu söyleyen ünlü oyuncu yeni güzellik yöntemini duyurdu. Vücuduna ayı kanı enjekte ettireceğini söyleyen Selen Görgüzel, “Ayılar 6 ay yattıkları için kas erimesi olmuyor ve araştırmalar sonucu hayvanların kanını insanlara faydalı olduğu açıklandı. Şimdi nerede yapılıyor araştırıyorum. Kas ve kemik yapısına iyi geliyormuş.” dedi.