Selen Görgüzel'in yatak pozları instagramı salladı! 'Çılgın kadın Selen..'

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yatak pozlarıyla mest etti.Ünlü oyuncunun bu pozları sosyal medyayı adeta salladı..

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel özel hayatıyla olduğu kadar sosyal medyada paylaştığı cesur kareler ile de gündeme geliyor.

Hamdi Alkan ile olan evliliğini geçtiğimiz aylarda noktalayan Selen Görgüzel uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

Selen Görgüzel'in son olarak bir yatak üzerinde paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı.Kısa sürede binlerce beğeni alan o karelere yorum yağdı.

İşte sosyal medyada gündem olan o kareler..