Selena Gomez'den şok eden intihar itirafı! 'Belki de hiçbir zaman çocuk doğuramayacağım'

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez özel hayatı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Gomez'in bu açıklamaları sosyal medyada gündeme oturdu..

30 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez özel hayatı ile alakalı samimi ve şok edici açıklamalarda bulundu.

Selena Gomez, hayatını anlatan 'My Mind and Me' isimli belgesel yayınlanmadan önce Rolling Stones isimli dergiye samimi açıklamalarda bulundu.

Selena Gomez, bipolar bozukluk rahatsızlığından kurtulmak için kullandığı ilaçlar yüzünden belki de hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağını söyledi.

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez , dört kere rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğünü söyledi.

İntihar etmeyi planladım

Selena Gomez yaptığı açıklamada "Yatağımdan çıkamaz hale geldim. 25 yaşında evlendiğimi hayal ediyordum ama evlenmeye yakın dahi olmamak beni yıktı. Tek arkadaşım Taylor Swift idi. Yıllarca intihar etmeyi planladım. Dünya bensiz daha iyi bir yer olabilir diye düşündüm. Bipolar teşhisi konuldu ve ilaçlardan dolayı konuşmakta zorlanıyordum. Kullandığım bir ilaçtan dolayı çocuğum da olmayabilir." ifadelerine yer verdi.