Selena'nın baş düşmanı Hades'in son haline bakın, şok olacaksınız! Sektör değiştirdi, işte yeni mesleği...

Selena dizisinde kötülüğün temsilcisi Hades karakterine hayat veren Sinan Çalışkanoğlu, son haliyle görenleri şaşırttı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Çalışkanoğlu, dijital dünyaya adım attı.

2006-2009 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan fantastik kurgu ve komedi türündeki Selena dizisi, oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Günümüzde de tekrarlarıyla izlenen Selana dizisi; Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal, Serkan Şenalp ve Cansu Demirci gibi oyuncuları buluşturmuştu.

Birbirinden genç ve yetenekli oyuncuların ilk kez ekran karşısına çıktığı dizi, özellikle çocuk izleyiciler tarafından sevilmişti.

Dizinin en dikkati çeken karakterlerinden biri de hiç şüphesiz kötülüğün temsilcisi ve Selena'nın baş düşmanı olan Hades'ti.

Selena'nın yanı sıra sık sık Leyla, Selin ve Nazlı ile de uğraşan Hades karakterine ise ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu hayat vermişti.

Selena'dan sonra Türk'ün Uzayla İmtihanı, Gurbette Aşk, Klavye Delikanlıları gibi dizilerde rol alan Sinan Çalışkanoğlu, Şanslı Masa ve Elin Oğlu gibi programların sunuculuğunu üstlenmişti.

Son olarak Güldür Güldür Show'da Çetin karakteri ile izleyici karşısına çıkan Çalışkanoğlu, daha sonra ekranlardan uzaklaştı.

Ünlü oyuncu ve sunucunun sektör değiştirip dijital dünyaya adım attığı ortaya çıktı.

SELENA'NIN HADES'İ ARTIK BİR MİNİBÜS ŞOFÖRÜ

Bu zamana kadar pek çok yapımda rol alan ünlü oyuncu ve sunucu Sinan Çalışkanoğlu'nun sessizliğinin sebebi belli oldu.

Dijital dünyaya adım atan Çalışkanoğlu, uzun zamandır üzerinde çalıştığı projesi KOP-ART TV adlı YouTube kanalını hayata geçirdi.

Oyuncu, kanalın içinde yer alan ''Minibüs'' adlı eğlence programında birbirinden ünlü konukları ağırlamaya başladı.

Programın çekimi tamamlanan bölümlerinde, şimdiye kadar Onur Buldu, Ümit Erdim, Onur Atilla, Doğan Akdoğan ve Chaby Chan gibi ünlü isimler yer aldı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Sosyal medyayı aktif kullanan Sinan Çalışkanoğlu, son olarak Instagram hesabından türkücü Songül Karlı ile minibüs önünde çekildiği karesini paylaştı.

Bu paylaşım, Çalışkanoğlu'nun değişimini gözler önüne serdi. Ünlü oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

2018 yılında uzun zamandır aşk yaşadığı Çiğdem Şen ile nikah masasına oturan Çalışkanoğlu, zaman zaman eşiyle birlikte çekildikleri kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.