Petrol
101.25
2.17%
Euro
17.5613
0.49%
Dolar
17.4449
0.09%
Altın
956.97
-0.20%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
362.345
4.33%
BTXN Coin
7.60
4.25%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Selena'nın Kıvılcım'ı bikinili pozuyla hayran bıraktı...'Sana ne olmuş böyle'

    Selena dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren Hazal Şenel'in değişimi, takipçilerini şaşırttı.İşte güzel oyuncunun son hali.
    • 15.07.2022 - 15:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Selena'nın Kıvılcım'ı bikinili pozuyla hayran bıraktı...'Sana ne olmuş böyle'

    Bir dönem, ATV ekranlarında yayınlanan fantastik kurgu ve komedi türündeki Selena dizisi, oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

    Birbirinden genç ve yetenekli oyuncuların ilk kez ekran karşısına çıktığı dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de kötü kalpliliğiyle 'Kıvılcım' karakteriydi.

    Bu dizinin ardından Pis Yedili dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hazal Şenel, değişimi ile göz dolduruyor.

    Çocuk yaşta oyunculunculuk hayatına atılan başarılı oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

    Uzun süredir ekranlarda yer almayan Şenel, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    Bikinili pozlarıyla muhteşem fiziği ve güzelliğini sergileyen Hazal Şenel, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

    Takipçilerinden bazıları Hazal Şenel'in pozlarına, "Yuh bu sen misin?" ve "Sana ne olmuş?" gibi yorumlarda bulunuyor.

    İşte güzel oyuncunun son pozu...

    Selena nın Kıvılcım ı bikinili pozuyla hayran bıraktı... Sana ne olmuş böyle #1

    Selena nın Kıvılcım ı bikinili pozuyla hayran bıraktı... Sana ne olmuş böyle #2

    Selena nın Kıvılcım ı bikinili pozuyla hayran bıraktı... Sana ne olmuş böyle #3

    Selena nın Kıvılcım ı bikinili pozuyla hayran bıraktı... Sana ne olmuş böyle #4


    İlginizi Çekebilir

    İspanyol futbolsever, FIFA Dünya Kupası'nı izlemeye yürüyerek gidiyor
    Yaşam

    İspanyol futbolsever, FIFA Dünya Kupası'nı izlemeye yürüyerek gidiyor

    Tır ve kamyon çarpıştı, 2 kişi yanarak can verdi
    3. Sayfa

    Tır ve kamyon çarpıştı, 2 kişi yanarak can verdi

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir