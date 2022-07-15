Selena'nın Kıvılcım'ı bikinili pozuyla hayran bıraktı...'Sana ne olmuş böyle'

Selena'nın Kıvılcım'ı bikinili pozuyla hayran bıraktı...'Sana ne olmuş böyle'

Selena dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren Hazal Şenel'in değişimi, takipçilerini şaşırttı.İşte güzel oyuncunun son hali.

Bir dönem, ATV ekranlarında yayınlanan fantastik kurgu ve komedi türündeki Selena dizisi, oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Birbirinden genç ve yetenekli oyuncuların ilk kez ekran karşısına çıktığı dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de kötü kalpliliğiyle 'Kıvılcım' karakteriydi.

Bu dizinin ardından Pis Yedili dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hazal Şenel, değişimi ile göz dolduruyor.

Çocuk yaşta oyunculunculuk hayatına atılan başarılı oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Şenel, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Bikinili pozlarıyla muhteşem fiziği ve güzelliğini sergileyen Hazal Şenel, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

Takipçilerinden bazıları Hazal Şenel'in pozlarına, "Yuh bu sen misin?" ve "Sana ne olmuş?" gibi yorumlarda bulunuyor.

İşte güzel oyuncunun son pozu...