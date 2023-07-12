Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel son haliyle 'Yok artık' dedirtti! 'Nereden nereye' Selena dizisinde hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle tanınan Hazal Şenel'in son hali ni görenler şaşırıyor. Ünlü oyuncunun büyük değişimi görenleri hayrete düşürüyor. İşte Hazal Şenel'in son hali..

Bir dönemin popüler dizilerinden olan Selena isimli dizide Kıvılcım karakterine hayat veren oyuncu Hazal Şenel'in son hali şaşkınlık yarattı.

Hazal Şenel'in son halini görenler adeta şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dizide canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle büyük ün yakalayan oyuncu yıllar içinde adeta başka birisine dönüştü.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hazal Şenel'in Instagram'da 122 bin takipçisi bulunuyor.

Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Hazal Şenel büyük değişimi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

17 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen 31 yaşındaki oyuncu Selena, Türk Malı, Pis Yedili, İçimdeki Fırtına, İki Yalancı, Bahtiyar Ölmez, Elimi Bırakma ve Gecenin Ucunda gibi birçok dizide rol aldı.

İşte Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali..