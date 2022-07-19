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- Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören tanıyamadı! 'Sana ne olmuş'
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören tanıyamadı! 'Sana ne olmuş'
Selena dizisinde oynadığı Kıvılcım karakteriyle çocuk yaşta ünlenen Hazal Şenel'in son hali şaşırttı.Ünlü oyuncunun büyük değişimi görenleri hayrete düşürüyor.
- 19.07.2022 - 14:20
Selena isimli diziyle tanınan oyuncu Hazal Şenel'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.Dizide canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle büyük ün yakalayan oyuncu yıllar içinde adeta başka birisine dönüştü.
126 bin takipçili instagram hesabından sıkça paylaşım yapan ünlü oyuncuyu görenler adeta tanıyamıyor.Hazal Şenel büyük değişimi ile dikkatleri üzerine çekiyor.
İşte Selena'nın Kıvılcım'ının son hali..