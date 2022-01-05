Selena'nın Kıvılcım'ı o kadar güzelleşti ki... Yıllar sonra tanımakta zorlanabilirsiniz!

Selena'nın Kıvılcım'ı o kadar güzelleşti ki... Yıllar sonra tanımakta zorlanabilirsiniz!

Selena dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren Hazal Şenel, yıllar içinde değişti. Kötü bir karakteri canlandıran Şenel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

2006 yılında yayınlanmaya başlayan Selena dizisi, ilginç konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekti.

Başrollerinde Sinem Kobal, Sinan Çalışkanoğlu, Gizem Güven gibi oyuncuların yer aldığı dizi, günümüzde de tekrarlarıyla izleniyor.

Dizide birbirinden genç ve yetenekli oyuncular ilk kez ekran karşısına çıkarken, bu isimlerden birisi ise Hazal Şenel oldu.

Hazal Şenel dizide kötü bir karakter olan ve kuzenleri Leyla, Selin, Nazlı ile uğraşan Kıvılcım'a hayat verirken, tepki çeken isimlerin başında geliyordu.

Bu dizinin ardından Pis Yedili'de karşımıza çıkan genç oyuncu Hazal Şenel, yıllar içinde bir hayli değişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yıllar içinde saç rengi dahil olmak üzere kendisini yenileyen Şenel, beğeni rekorları kırıyor.

HAZAL ŞENEL'İN SON HALİ

13 yaşındayken seyircinin karşısına çıkan Hazal Şenel, yıllar içinde bambaşka biri oldu. Güzelliğine güzellik katan genç oyuncu, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor.

Instagram hesabını aktif kullanan Hazal Şenel, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve birbirinden övgü dolu yorumlar alıyor.

TÜRK MALI DİZİSİNDE DE OYNADI

Güzel oyuncu Hazal Şenel, 2010 tarihinde yayınlanan ve başrollerinde Şafak Sezer, Binnur Kaya gibi oyuncularının yer aldığı Türk Malı dizisinde de boy gösterdi.

Şenel Türk Malı dizisinde, Erman Kuzu (Şafak Sezer) ve Abiye Kuzu'nun (Binnur Kaya) kızı Melodi Kuzu rolüne hayat verdi.