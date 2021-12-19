Selena'nın kötü yengesi Aslı'yı gören tanımakta zorluk çekti! Yıllar onu bambaşka biri yaptı

Selena'nın kötü yengesi Aslı'yı gören tanımakta zorluk çekti! Yıllar onu bambaşka biri yaptı

Selena dizisinde Aslı karakterine hayat veren Selda Özbek, yıllar içinde bambaşka biri oldu. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Özbek, Selena dizisinde oynadığı Aslı karakteri ile hala akıllarda.

ATV ekranlarında yayınlanan ve günümüzde de hala konuşulan Selena dizisi, oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Sinem Kobal, Selda Özbek, Gizem Güven, Gökhan Keser ve Sinan Çalışkanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizide birçok genç oyuncu ön plana çıktı.

Gençlerin dışında da Aslı karakterine hayat veren ve kötü bir kişiliği canlandıran Selda Özbek hem tepki çeken hem de oyunculuğu ile beğeni toplayan isimlerden biri oldu.

Cansu, Selin ve Leyla'nın yengelerini oynayan ayrıca onlara her fırsatta kötülük yapan Aslı, Selena'nın oyunlarıyla baş edemiyordu.

Zaman zaman komik anları ile seyirciyi güldüren Aslı karakterinin mimari Selda Özbek, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor.

Yıllar içinde değişen, imajını yenileyen ve farklı bir havaya bürünen Özbek, Selena hayranlarını şaşırttı.

SELDA ÖZBEK'İN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ HAYRANLARININ İLGİSİNİ ÇEKTİ

Ailesini kaybetmiş ve amcalarının yanına taşınmış üç kız kardeşin hikayesini anlatan Selena dizisi, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırdı.

Üç kız kardeşin kötü yengeleri Aslı ve en az onun kadar kötü olan kuzenleri Kıvılcım ise dizinin dikkati çeken isimleriydi.

Aslı karakterine hayat veren Selda Özbek, rolünün altından başarıyla kalktı.

Sırasıyla Yahşi Cazibe, Sihirli Annem, Nuri, Mihrap Yerinde, Baba Candır dizilerinde yer alan Özbek, asıl çıkışını Selena ile yakaladı.

Yıllar içinde imajını yenileyen Özbek, dizinin hayranlarını bir hayli şaşırttı.