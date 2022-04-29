Selena'nın Ozan'ı Serkan Şenalp ve sempatik eşi Esengül Yılmaz'ın aşka inandıran kareleri

Bir dönemin çok sevilen dizisi Selena'nın Ozan'ı Serkan Şenalp, mutlu bir evlilik yaşıyor. Şenalp'in eşi ise güzel yüzü ve sempatik tavırlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Selena dizisiyle tanınmaya başlayan Serkan Şenalp, canlandırdığı Ozan karakteri ile hafızalarda yer edindi.

Oyuncu, kariyerinde birçok projede yer alan Şenalp, Hayat Devam Ediyor dizisinde Malik Bakırcı karakterinin ardından, O Hayat Benim'deki Cemal karakteri ile popüler oldu.

Dizilerin yanı sıra sinema filmlerinde de farklı rollerde yer alan Şerkan Şenalp, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor.

2020 yılında Esengül Yılmaz ile dünya evine giren oyuncu, sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.

36 yaşındaki Serkan Şenalp'in hayranları, Serkan Şenalp'in eşi kimdir sorusunu araştırırken, Intagram hesabındaki kareler ile karşılaşıyor.

Eşiyle pozları beğenildi

Son dönemde Serkan Şenalp ve eşi Esengül Yılmaz YouTube kanallarından çektikleri videoları paylaşıyor.

Esengül Yılmaz kim sorusu da ünlü oyuncunun hayranları tarafından soruluyor. Video içerik üreticisi olarak sosyal medya hesabını kullanan Esengül Yılmaz'ın Boğaziçi Üniversitesi mezunu ve psikolog olduğu biliniyor.

Esengül Yılmaz, sempatik tavırları ve güler yüzüyle takipçileri tarafından beğeniliyor.

İşte Selena'nın Ozan'ı Serkan Şenalp ve eşi Esengül Yılmaz'dan paylaşımlar...