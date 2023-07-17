Selena'nın Yüce Honos'u Kayhan Yıldızoğlu son haliyle şaşırttı! "Büzüldüm ama beynim çalışıyor" Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşına merdiven dayadı. Yıldızoğlu'nun TikTok'ta yayınlanan bir videoda yaşlandığı ve zayıfladığı görüldü.

Yeşilçam'da sayısız projede rol alan Kayha Yıldızoğlu, sevilen oyunculardan oldu.

Selena, Akasya Durağı ile Küçük Ağa dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

90 yaşındaki oyuncu, çekilen bir videosunda ise son haliyle gündeme geldi.

Oldukça yaşlandığı ve zayıfladığı görülen usta isim, sevenlerine seslendi.

İyice çöktü

Birçok şeyi hatırladığını söyleyen oyuncu, "Bu yaşta eskisi gibi hepinizi göremiyorum. Beraber zevkli anlar yaşayamıyoruz ama hepiniz kalbimdesiniz. Hepinizi hatırlıyorum ve anıyorum. Az önce dostum Bilge Zobu'nun adını duyunca dünyalar benim oldu. O kadar özledim o kadar özledim ki... Tiyatroda yıllarca beraber çalıştık. Bütün dostlarımı hatırlıyorum. Allah elimi, ayağımı biraz büzdü ama Allah'tan beynim çalışıyor. Hepinizi hatırlıyorum ve sevgiyle, dostlukla, iyi niyetlerle anıyorum" dedi.