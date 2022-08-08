Selin Ciğerci'den Mykonos pozu! Siyah mayosuyla olay yarattı....

Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanan Selin Ciğerci, Mykonos'ta paylaştığı pozlarla sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, bir ayrı bir barışık aşk hayatlarıyla gündem oluyor.

Selin Ciğerci, 2019 yılında kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile görkemli bir düğünle evlenmişti.

Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen ve evliliğinde istediği mutluluğu yakalayamayan Selin Ciğerci ayrılık kararı almıştı.

Selin Ciğerci, boşanma haberini de sosyal medyadan duyurmuştu.

Ciğerci paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evlilik, eş olmak, aile kurmak... Hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik. Olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek. Resmî işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor. Edecek"

Bu açıklamadan sonra Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın mesajları da ifşa oldu.

Mykonos'u salladı

Tüm bu yaşananlarından ardından Selin Ciğerci, yeni hayatına odaklandı.

Türkiye'deki tatiline ara veren fenomen isim, soluğu Mykonos'ta aldı.

Sosyal medyada paylaştığı pozlarla, bir hayli zayıfladığı görülen Ciğerci, yine bir iddiali pozuyla geldi.

Her zaman takipçilerinin dikkatini çekmeyi başaran Selin Ciğerci, siyah mayosuyla havuz başında boy gösterdi.

Selin Ciğerci'nin Mykonos pozunu gören ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ise kendini tutamadı ve Ciğerci'nin paylaşımına "Hadi oradan be" notunu düştü.