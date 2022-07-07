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    Selin Şekerci tatil pozlarıyla nefes kesti! 'Şekerci mi baban senin'

    Oyuncu Selin Şekerci, sıcakların keyfini sürdüğü tatilinden paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 12:27
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    Selin Şekerci tatil pozlarıyla nefes kesti! 'Şekerci mi baban senin'

    Sempatik tavırlarıyla sevilen oyuncular arasında olan Selin Şekerci, tatile çıktı.

    Son alarak Yeşilçam dizisinde rol alan Selin Şekerci, sosyal medyadan paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

    33 yaşındaki ünlü oyuncu, cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor.

    Instagram'da 2 milyon takipçisi olan Şekerci'nin her pozuna binlerce beğeni geliyor.

    Selin Şekerci tatilde

    İbrahim Selim ile kısa bir süre birliktelik yaşayan Selin Şekerci, şimdilerde bekarlık sultanlıktır modunda.

    Yazın keyfini süren Şekerci, deniz kum güneş sefası yapıyor.

    Bikinili kareleriyle fiziğini ortaya koyan güzel oyuncu, takipçilerinden de büyük bir ilgi görüyor.

    İşte Selin Şekerci'den pozlar...

    Selin Şekerci tatil pozlarıyla nefes kesti! Şekerci mi baban senin #1

    Selin Şekerci tatil pozlarıyla nefes kesti! Şekerci mi baban senin #2

    Selin Şekerci tatil pozlarıyla nefes kesti! Şekerci mi baban senin #3

    Selin Şekerci tatil pozlarıyla nefes kesti! Şekerci mi baban senin #4

    Selin Şekerci tatil pozlarıyla nefes kesti! Şekerci mi baban senin #5

    Selin Şekerci tatil pozlarıyla nefes kesti! Şekerci mi baban senin #6


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