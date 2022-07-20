Selin Yeninci göbeğini açıkta bırakınca...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde tanınan Selin Yeninci, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

16 Ocak 1988 yılında İstanbul'da doğan Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisi sayesinde tanınmaya başladı.

Dizide Saniye karakterine hayat veren Yeninci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu.

Adana Film Festivali ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Yeninci, son olarak Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde yer aldı.

2011 yılında Cennetin Sırları dizisi ile ekrana "Merhaba" diyen Selin Yeninci, güzelliği ve başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Bir Zamanlar Çukurova'da yıldızı fazlası ile parlayan oyuncu, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Paylaştığı her kare ile gündeme getirilen Selin Yeninci'nin sokak tarzı, hayranlarının beğenisini kazandı.

Selin Yeninci'den güzellik dersi

Selin Yeninci tatil paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Beyazlar içinde paylaşım yapan Selin Yeninci o pozuyla binlerce beğeni aldı.

O poza Yeninci'nin takipçileri, "Melek gibisin", "Maşallah kız Saniye" gibi yorumlar yaptı.

Gelen yorumlardan bir hayli memnun olan güzel isim, geçtiğimiz günlerde bikinisiyle ATV üzerinde poz vermiş ve yine dikkatleri üzerine çekmişti.