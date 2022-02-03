Selvi Boylum Al Yazmalım filminde ara bozucuydu! İlyas'ın aklını alan sarışın güzelin hayat hikayesi ağlattı

Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde yer alan Hülya Tuğlu, Dilek karakterine hayat verdi. Sarışın bir güzeli canlandıran oyuncu, hayat hikayesiyle şaşırttı.

1977 yılında yayınlanan Selvi Boylu Al Yazmalım filminin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz otururken filmin hikayesi, Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov'un 1970 yılında yayınlanan Kırmızı Eşarp adlı romanından uyarlandı.

Müzikleri ve duygusal konusu ile günümüzde de izlenme rekorları kıran film, iki usta oyuncuyu başrolde buluşturdu.

Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı filmde ayrıca; Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin, Nurhan Nur, Hülya Tuğlu, Cengiz Sezici, Elif İnci ve İhsan Yüce gibi isimler yer aldı.

Bu isimlerden Hülya Tuğlu, Kadir İnanır'ın hayat verdiği İlyas'a aşıktı ve onu kendisine çekmek için elinden geleni yaptı.

Sarışı güzel bu nedenle hiçbir zaman sevilmedi hatta Asya ile İlyas'ın arasına giren "kara kedi" olarak anıldı.

Güzel oyuncu Yeşilçam'ın sayısız filminde, sayısız yıldızla birlikte boy gösterdi ancak istediği büyük şöhrete kavuşamadı.

HÜLYA TUĞLU'UN HAYAT HİKAYESİ

27 Ağustos 1947 yılında İzmir'de dünyaya gelen güzel oyuncu, 18 Haziran 2010 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

Sayısız filmde rol alan oyuncu sırasıyla; Adile Teyze, Selvi Boylum Al Yazmalım, Hatasız Kul Olmaz, Küçük Sevgilim gibi filmlerde boy gösterdi.

Oldukça sakin bir yaşam süren Hülya Tuğlu, filmlerde genellikle yardımcı rollerde yer aldı. Sayısız filme imza attı ancak bunların çoğu yardımcı rollerdi...

Kariyerini sakin bir biçimde ama istikrar ile sürdüren Hülya Tuğlu, Türkan Şoray ya da Fatma Girik kadar büyük bir üne sahip olamadı.

Başarılı oyuncu yaşadığı hayat gibi sessiz sedasız öldü. Hatta oyuncunun ölümü gazetelerde tek sütunda, birkaç satırlık haber oldu.

41 yıldır Yeşilçam'ın içerisinde olan ve sarışınlığı ile dikkati çeken oyuncunun herkes tarafından tanınmaması ise hikayesinin hüzünlü tarafı.

Ancak Hülya Tuğlu, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde diğer projelerine oranla öne geçti.