'Sen afetmişsin Yenge!' Kardeşlerim'in Şengül'ü küvetin içine girdi, takipçileri mest oldu...

'Sen afetmişsin Yenge!' Kardeşlerim'in Şengül'ü küvetin içine girdi, takipçileri mest oldu...

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği "Şengül" karakteriyle beğeni toplayan Fadik Sevin Atasoy'un sosyal medya hesabındaki kareleri olay oldu. Küvete uzanan oyuncuya, beğeni ve yorum yağdı.

ATV ekranlarının reytinglerde adından başarıyla söz ettiren dizisi Kardeşlerim, yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkıyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi isimleri ağırlayan dizi, anne ve babasız kalan kardeşlerin hikayelerini konu alıyor.

Kardeşlerim dizisinde Şengül karakteriyle beğeni toplayan Fadik Sevin Atasoy, seyircinin pürdikkat izlediği oyunculardan biri.

"İnsanlar benim yüzümden şizofren oldu. Çok gri bir karakteri oynuyorum" diyen oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Sönmez Atasoy ile Emel Göksu'nun çocuğu olarak dünyaya gelen Fadik Seven Atasoy, sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri şaşırttı.

Kardeşlerim'in Şengül'ü pozlarıyla gündemde

Dizideki Şengül, 37 yaşında yenge rolünde, parayı fazla seven, uyanık, değişken bir karakter Kocasının öksüz ve yetim yeğenlerine uzaktan sahip çıkmaya çalışan ve aynı zamanda her fırsatı değerlendiren bir kişilik.

Şengül'ü oynayan Fadik Sevin Atasoy ise gerçek hayatta güzelliği ile parmak ısırtıyor.

Son olarak pembe takım elbisesiyle küvete uzanan oyuncu, o anları takipçileriyle paylaştı.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Atasoy'un pozlarını görenler, "dizidekiyle aynı kişi mi" yorumunda bulunuyor.

İşte Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy'dan kareler...