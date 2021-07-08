Sen Çal Kapımı 45. bölüm fragmanı: Yıllar sonra tekrar aynı evdeyiz

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, 44. bölümüyle reytinglerde ilk üçe girmeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 45. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. İşte Sen Çal Kapımı 45. bölüm fragmanı..

Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yer aldığı FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, dün akşam yayınlanan 44. bölüm ile reytinglere 2. sıradan giriş yaptı.

İlgiyle takip edilen dizinin 45. yeni bölüm fragmanı da görücüye çıktı. Fragmanda Serkan'ın Eda ve Kiraz ile aynı evde yaşamaya başladığı görüldü.

Serkan'ın, Eda ile aynı evde yaşamaya başladığı anların ekranlara getirildiği fragman, izleyicileri bir hayli heyecanlandırdı. Sizinin sevenleri Serkan ve Eda’nın barışıp barışmayacağını oldukça merak ediliyor.

İşte Sen Çal Kapımı 45. bölüm fragmanı...

Sen Çal Kapımı 45. bölüm Fragmanı İZLE

SEN ÇAL KAPIMI 44. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan baba olmaya hazır ama nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, bir taraftan da Eda'yla arasını düzeltmenin peşinde.

Eda ise kendini Serkan'a kaptırmamak için zorlanıyor. Hele Serkan'ın gizli odasını bulduktan sonra bu aşka nasıl hayır diyebilir? Bu arada Ayfer ve Aydan, Serkan ile Eda'nın arasında olup bitenlerden habersiz velayet almanın peşinde ama işler kimsenin planladığı gibi gitmeyecek.

Serkan'ın bu kararı Eda'nın büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşamasına neden olur. Bu arada Kiraz tam doğum gününde ortadan kaybolur. Herkes Kiraz'ı bulmak için seferber olsa da Kiraz'dan hiçbir iz yoktur. Eda Kiraz'ın başına bir şey geldiğinden korkmaktadır. Kiraz gerçekten nerededir?