Sen Çal Kapımı bitmeden başka dizide boy gösterdi! Takipçileri şaşırdı: 'Bu ne hız böyle?'

Sen Çal Kapımı bitmeden başka dizide boy gösterdi! Takipçileri şaşırdı: 'Bu ne hız böyle?'

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nda Aydan Bolat karakterine hayat veren Neslihan Yeldan, dizi daha sona ermeden yeni bir dizide boy gösterdi. başladı. Yeldan’ın bu hızı izleyicileri şaşırttı.

Neredeyse 30 yıldır dizi dünyasında yer alan deneyimli oyuncu Neslihan Yeldan, başrollerini Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol alıyor.

Yeldan, dizide Kerem Bürsin'in hayat verdiği Serkan Bolat'ın kibirli ve kontrol delisi annesi Aydan Bolat'a hayat veriyor.

Neslihan Yeldan'ın ilk bölümünden bu yana rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisi, 52. bölümle birlikte ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

2 sozun boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin çekimleri, geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Oyuncuların bazıları tatil yapmayı tercih ederken bazıları da yeni proje arayışına geçti.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'İN KADROSUNDA

Hiç vakit kaybetmeyip yeni bir diziyle el sıkışanlardan biri de Neslihan Yeldan oldu. Yeldan, Sen Çal Kapımı dizisi ekranda yayınlanmaya devam ederken yeni dizisiyle boy gösterdi.

Çok yakında yine FOX TV ekranlarına yayınlanacak olan ''Evlilik Hakkında Her Şey'' adlı dizinin ilk tanıtımında Neslihan Yeldan'ı görenlerin kafası karıştı.

Gökçe Bahadır'ı üç yıl aradan sonra ekranlara döndüren Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde, Gökçe Eyüboğlu, Sumru Yavrucuk, Tülin Ece gibi önemli kadın oyuncuların yanı sıra Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Fırat Altumeşe, Ali İpin, Berta Aslani ve Erdal Küçükkömürcü gibi isimler yer alıyor.

Merakla beklenen dizide, Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamaları, bu dört kadın kahramanımız üzerinden görülecek.