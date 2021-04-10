Sen Çal Kapımı final mi yaptı, neden yok? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman?

Sen Çal Kapımı final mi yaptı, neden yok? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman?

FOX TV ekranlarında yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisi, yayın akışında yer almadı. Diziyi yayın akışında göremeyenler, 'Sen Çal Kapımı final mi yaptı, neden yok?' sorularına yanıt aramaya başladı.

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen, başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi, FOX TV’nin bu haftaki yayın akışından çıkarıldı.

FOX TV'de bu akşam, sezon finali yapılacağı açıklanan Sen Çal Kapımı dizisi yerine Savaşçı'nın yeni sezon ilk bölümü yayımlanacak.

Peki, Sen Çal Kapımı final mi yaptı, neden yok? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar..

SEN ÇAL KAPIMI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapılacağı açıklanmıştı. Son alınan kararla Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm tarihi ertelendi.

Sette koronavirüs vakalarının artması nedeniyle sete zorunlu ara verildi ve dizinin final bölümü bir hafta sonraya ertelendi.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV, konuya ilişkin açıklama yaptı. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Sette yaşanan covid vakaları sebebiyle sezon finali bölümü bu hafta ekrana gelemeyecek. Sezon finali bölümümüz haftaya yayında olacak, anlayışınız için teşekkür ederiz. Yeni sezonumuzla Haziran’da bir aradayız” denildi.

Açıklamaya göre, Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali 17 Nisan Cumartesi günü yayımlanacak ve dizi, 2 aylık bir aranın ardından yaz ayında tekrar ekrana dönüş yapacak.