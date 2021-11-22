Sen Çal Kapımı'nın marjinal ismi Kırmızı Oda'da! Dara'nın sevgilisi geliyor...

Konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çeken Kırmızı Oda'nın yeni konuğu Gökhan Özoğuz'un canlandırdığı Dara karakterinin sevgilisi "Sare"yi oynayacak olan Sitare Akbaş oldu.

Milyonları etkileyen dizi Kırmızı Oda, yeni sezonda kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan diziye son olarak Dara karakterini canlandıran Gökhan Özoğuz katılmıştı. İlk kez oyuncu olarak bir projede yer alan Özoğuz, beğeni topladı.

Uyku sorunları yaşayan Dara karakteri, daha da derinleşiyor...

SİTARE AKBAŞ KIRMIZI ODA'DA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni bölümlerine Sitare Akbaş da konuk olacak. Akbaş, Gökhan Özoğuz’un canlandırdığı “Dara” nın sevgilisi “Sare” karakteriyi canlandıracak.

Murat Dalkılıç’la yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Sitare Akbaş, kariyerine ilk adımı Beşinci Boyut dizisiyle attı.

Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Zeyno karakteri ile tanınmaya başlayan Sitare Akbaş, daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Anneler dizileriyle devam etmiş, daha sonra İstanbul Sokakları dizisinde yer almıştır.

Akbaş'ın son projesi ise Sen Çal Kapımı dizisindeki "Fifi" karakteri oldu.