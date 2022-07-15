'Sen rüya mısın' Ah Nerede'nin Zehra'sı suyun içinde fizik gösterisi yaptı, gözler mest oldu!

'Sen rüya mısın' Ah Nerede'nin Zehra'sı suyun içinde fizik gösterisi yaptı, gözler mest oldu!

Ah Nerede dizisinde Zehra karakterini canlandıran Nil Keser, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un üstlendiği Yeşilçam'ın efsane filmi Ah Nerede, yazlık dizi olarak Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

Dizi versiyonunda yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu, senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin kaleme aldığı Ah Nerede dizisi birçok ünlü oyuncuyu buluşturdu.

Zehra rolüne Nil Keser'in, Tarık Akan'ın oynadığı Ferit rolüne Oktay Çubuk'un hayat verdiği dizide; Derya Alabora, Ayşe Kökçü, Ferit Aktuğ, Korhan Herduran, Aycan Koptur, Asena Keskinci, Batuhan Sert, Miray Akay, Merve Nur Bengi, Ahsen Türkyılmaz, ve Tarık Pabuççuoğlu gibi isimler yer alıyor.

Zehra karakterini başarıyla oynayan Nil Keser, izleyicilerin dikkatini çekti.

Asıl çıkışını Kırgın Çiçekler dizisiyle yapan Nil Keser, sosyal medyadaki kareleriyle beğeni topladı.

Nil Keser'den fizik şov

95 doğumlu Nil Keser, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Instagram'da fenomenlik de yapıyor.

1 milyondan fazla takipçisi olan ünlü oyuncu, güzelliğiyle görenler kendine hayran bırakıyor.

Pozlarıyla mest eden Nil Keser, son olarak denizin içinden paylaşım yaptı. Fiziği ve duru güzelliği, oldukça beğenildi.