Sen Yaşamaya Bak'ın minik başrolü Can kimdir? Aslı Enver'in oğlunu oynuyor...

Netflix yapımı yeni Türk filmi Sen Yaşamaya Bak, bugün yayınlandı. Başrollerini Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu'nu paylaştığı filmde çocuk oyuncu Can karakterini oynayan kimdir merak ediliyor.

21 Mart Salı günü Netflix'te yayına giren 'Sen Yaşamaya Bak' filminde başrolleri güzel oyuncu Aslı Enver ile son günlerde yıldızı giderek parlayan Kaan Urgancıoğlu paylaşıyor.

Yönetmen koltuğunda Ketche otururken, filmin senaryosu ise Hakan Bonomo'nun kaleminden çıktı.

Filmde Melisa rolünü üstlenen Aslı Enver, Can isimli oğlunu tek balına büyütmeye çalışan bir anneyi oynuyor.

Kaan Urgancıoğlu Fırat karakteri ile karşımıza çıkıyor ve Melisa’nın hayatına giren yeni baba adayı oluyor.

Çok hasta olduğunu ve 5 aylık bir ömrü kaldığını öğrenen Melisa, kısa zamanda aşık olmak ve çok sevdiği oğlu Can'ı sevdiği adama teslim etmek istiyor.

Can karakteriyle karşımıza çıkan sevimli oyuncu ise, izleyicilerin ilgisini çekti.

Can rolüne hayat veren ve izleyiciyi kendisine hayran bırakan Mert Ege Ak'ın da kim olduğu ve ailesi merak ediliyor.

İşte Sen Yaşamaya Bak'ın minik başrolü Can hakkında bilgiler...

MERT EGE AK KİMDİR?

Sen Yaşamaya Bak filmiyle dikkatleri üzerine çeken Mert Ege Ak, İstanbul doğumludur.

Aslen Edirneli olan Mert Ege Ak, oyuncu Çağan Ak'ın kardeşidir.

İlk oyunculuk deneyimini Sen Yaşamana Bak filmiyle yaşayacak olan Mert Ege Ak, Youtube'da abisi Çağan Ak ile çektiği videolarla beğeni topluyor.

Sosyal medyada aktif olan Mert Ege'nin resmi Instagram hesabı: @mertegeakofficial

SEN YAŞAMAYA BAK OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterleri şöyle;

Kaan Urgancıoğlu - Fırat

Aslı Enver - Melisa.

Ezgi Şenler - Fatoş

Mert Ege Ak - Can.

Birce İrem - Birce.

Defne Ayşe Özpirinç - Ayşe.

İbrahim Kendirci - Görkem

SEN YAŞAMAYA BAK KONUSU

Melisa ve oğlu Can tek başlarına yaşayan bir anne oğuldur. Melisa, hayattaki biricik hazinesi Can’ı bir başına büyüten, bekar ve sorumluluk sahibi bir kadındır.

Melisa’nın sağlığı hakkında alacağı bir haber ise yolunda giden hayatlarını alt üst edecektir. Melisa, hasta olduğunu ve 5 aylık bir ömrü kaldığını öğrenir.

Peki Melisa öldükten sonra Can’a kim bakacak? Son zamanlarında hayalini kurduğu aşkı ve oğlunu emanet edebileceği güvenilir birini bulabilecek mi?