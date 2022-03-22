Petrol
116.5
0.76%
Euro
16.37
0.17%
Dolar
14.84
0.06%
Altın
917.51
-0.59%
Borsa
2175
0.00%
Bitcoin
633.954
3.37%
BTXN Coin
41.56
6.48%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 7 C

    Sen Yaşamaya Bak'ın minik başrolü Can kimdir? Aslı Enver'in oğlunu oynuyor...

    Netflix yapımı yeni Türk filmi Sen Yaşamaya Bak, bugün yayınlandı. Başrollerini Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu'nu paylaştığı filmde çocuk oyuncu Can karakterini oynayan kimdir merak ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 16:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sen Yaşamaya Bak'ın minik başrolü Can kimdir? Aslı Enver'in oğlunu oynuyor...

    21 Mart Salı günü Netflix'te yayına giren 'Sen Yaşamaya Bak' filminde başrolleri güzel oyuncu Aslı Enver ile son günlerde yıldızı giderek parlayan Kaan Urgancıoğlu paylaşıyor.

    Yönetmen koltuğunda Ketche otururken, filmin senaryosu ise Hakan Bonomo'nun kaleminden çıktı.

    Filmde Melisa rolünü üstlenen Aslı Enver, Can isimli oğlunu tek balına büyütmeye çalışan bir anneyi oynuyor.

    Kaan Urgancıoğlu Fırat karakteri ile karşımıza çıkıyor ve Melisa’nın hayatına giren yeni baba adayı oluyor.

    Çok hasta olduğunu ve 5 aylık bir ömrü kaldığını öğrenen Melisa, kısa zamanda aşık olmak ve çok sevdiği oğlu Can'ı sevdiği adama teslim etmek istiyor.

    Can karakteriyle karşımıza çıkan sevimli oyuncu ise, izleyicilerin ilgisini çekti.

    Can rolüne hayat veren ve izleyiciyi kendisine hayran bırakan Mert Ege Ak'ın da kim olduğu ve ailesi merak ediliyor.

    İşte Sen Yaşamaya Bak'ın minik başrolü Can hakkında bilgiler...

    MERT EGE AK KİMDİR?

    Sen Yaşamaya Bak filmiyle dikkatleri üzerine çeken Mert Ege Ak, İstanbul doğumludur.

    Aslen Edirneli olan Mert Ege Ak, oyuncu Çağan Ak'ın kardeşidir.

    İlk oyunculuk deneyimini Sen Yaşamana Bak filmiyle yaşayacak olan Mert Ege Ak, Youtube'da abisi Çağan Ak ile çektiği videolarla beğeni topluyor.

    Sosyal medyada aktif olan Mert Ege'nin resmi Instagram hesabı: @mertegeakofficial

    Sen Yaşamaya Bak ın minik başrolü Can kimdir? Aslı Enver in oğlunu oynuyor... #1

    SEN YAŞAMAYA BAK OYUNCULARI

    Filmin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterleri şöyle;

    • Kaan Urgancıoğlu - Fırat

    • Aslı Enver - Melisa.

    • Ezgi Şenler - Fatoş

    • Mert Ege Ak - Can.

    • Birce İrem - Birce.

    • Defne Ayşe Özpirinç - Ayşe.

    • İbrahim Kendirci - Görkem

    Sen Yaşamaya Bak ın minik başrolü Can kimdir? Aslı Enver in oğlunu oynuyor... #2

    SEN YAŞAMAYA BAK KONUSU

    Melisa ve oğlu Can tek başlarına yaşayan bir anne oğuldur. Melisa, hayattaki biricik hazinesi Can’ı bir başına büyüten, bekar ve sorumluluk sahibi bir kadındır.

    Melisa’nın sağlığı hakkında alacağı bir haber ise yolunda giden hayatlarını alt üst edecektir. Melisa, hasta olduğunu ve 5 aylık bir ömrü kaldığını öğrenir.

    Peki Melisa öldükten sonra Can’a kim bakacak? Son zamanlarında hayalini kurduğu aşkı ve oğlunu emanet edebileceği güvenilir birini bulabilecek mi?

    Sen Yaşamaya Bak ın minik başrolü Can kimdir? Aslı Enver in oğlunu oynuyor... #3

    Sen Yaşamaya Bak ın minik başrolü Can kimdir? Aslı Enver in oğlunu oynuyor... #4

    Sen Yaşamaya Bak ın minik başrolü Can kimdir? Aslı Enver in oğlunu oynuyor... #5

    Sen Yaşamaya Bak ın minik başrolü Can kimdir? Aslı Enver in oğlunu oynuyor... #6

    Sen Yaşamaya Bak ın minik başrolü Can kimdir? Aslı Enver in oğlunu oynuyor... #7


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye'nin tek tekerlekli sandalye kadın basketbol takımı: Lotus Engelliler
    Yaşam

    Türkiye'nin tek tekerlekli sandalye kadın basketbol takımı: Lotus Engelliler

    Pendik'te tekmeli yumruklu yol verme kavgası
    3. Sayfa

    Pendik'te tekmeli yumruklu yol verme kavgası

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Görüş Bildir