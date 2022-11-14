Sena Şener, annesi ve teyzesinin kopyası çıktı

Şarkıcı Sena Şener'in paylaştığı fotoğrafı görenler şaşkınlık içinde kaldı. Şener'in annesi ve teyzesiyle aynı karede olduğu fotoğraftaki benzerliği, yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

Dijital dünyanın en genç şarkıcılarından 24 yaşındaki Sena Şener’in, Twitter'da "Annem, teyzem" notuyla paylaştığı fotoğrafta, annesi ve teyzesi ile benzerliği ağızları açık bıraktı.

Şarkıcının paylaşımı, hayranları tarafından kısa süre içerisinde yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

"KPSS paragraf şıkları"

Paylaşılan fotoğrafta üç kadının da kıvırcık ve sarı saçlı olmasını bazı kullanıcılar tiye aldı.

Hayranları fotoğrafın altına, "Sınav şıklarının benzerlik seviyesi" , "Sena Şener bir iken 3 oldu", "KPSS paragraf şıkları", "Sena Şener's" ,"Hangisi sensin?" şeklinde yorumlarda bulundu.