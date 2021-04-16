Seni Çok Bekledim bu akşam neden yok, bitti mi? Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman?

Seni Çok Bekledim bu akşam neden yok, bitti mi? Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarında yayımlanan Seni Çok Bekledim dizisi, yayın akışında yer almadı. Diziyi yayın akışında göremeyenler, 'Seni Çok Bekledim final mi yaptı, neden yok?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Star TV ekranlarının ilgiyle izlenen, başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisi, Star TV’nin bugünkü yayın akışından çıkarıldı.

Seni Çok Bekledim dizisi 16 Nisan günü ekranlarda olmayacak. Onun yerine Star TV'de bu akşam, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının ilk bölümü yayımlanacak.

Peki, Seni Çok Bekledim final mi yaptı, neden yok? Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar..

SENİ ÇOK BEKLEDİM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in yayın gününde değişikliğe gidildi.

Star TV ekranlarında, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı başlıyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 16 Nisan Cuma günü saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak.

Bu nedenle Seni Çok Bekledim dizisi artık Cuma günleri yerine 21 Nisan tarihinden itibaren her hafta Çarşamba günleri seyirciyle buluşacak. Yani bu akşam Seni Çok Bekledim dizisi ekranlarda olmayacak.