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Seray Kaya bikinisiyle sere serpe uzandı! O pozlarına yorum yağdı: 'Bu ne güzellik' Abone Olun

Seray Kaya bikinisiyle sere serpe uzandı! O pozlarına yorum yağdı: 'Bu ne güzellik' Ünlü oyuncu Seray Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isim bikiniyle kitap okuduğu anları paylaştı. İşte o kareler..

ensonhaber.com Son olarak Bir Küçük Gün Işığı isimli dizide Elif Kara karakterini canlandıran ünlü oyuncu Seray Kaya şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seray Kaya son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Hem oyunculuğu ile hem de güzelliği ile adından söz ettiren Seray Kaya bikinisiyle kitap okuduğu anları takipçileriyle paylaştı. 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Seray Kaya 2012-2014 yılları arasında Atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide canlandırdığı "Rezzan" karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Kocamın Ailesi, Gülümse Yeter, Kadın, Kuruluş Osman, Mahkum ve son olarak Bir Küçük Gün Işığı isimli dizilerde rol aldı. Seray Kaya Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun "Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim" notuyla paylaştığı kareler takipçilerinin beğenisini topladı. İşte Seray Kaya'nın o pozları..

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