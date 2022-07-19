Seray Kaya düğmelerini açtı, dekoltesi ateş etti! 'Hiç giymeseydin'

Seray Kaya düğmelerini açtı, dekoltesi ateş etti! 'Hiç giymeseydin'

Son olarak Mahkum dizisinde rol alan Seray Kaya, dekolteli paylaşımıyla dikkat çekti. Fiziği ile beğeni alan oyuncu, Instagram'ı salladı.

Şimdilerde tatilin keyfini çıkartan Seray Kaya, yeni projeler için enerji depoluyor.

"Kocamın Ailesi" ile yıldızı parlayan, "Kadın" dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan, son olarak da ATV'nin fenomen yapımlarından "Kuruluş Osman" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Seray Kaya, son olarak Mahkum dizisinde yer aldı.

Avukat Cemre karakteri ile beğeni toplayan Kaya, güzelliği ile de dikkat çekti.

Serak Kaya'dan dekolteli pozlar

Sosyal medyayı da aktif kullanan güzel oyuncu, son kareleriyle beğeni topladı.

Instagram'da 1 milyona yakın takipçiye sahip olan Seray Kaya, cesur paylaşımıyla gündeme geldi.

31 yaşındaki oyuncu gömleğini açınca dekoltesiyle kalakaldı.

Seray Kaya'ya takipçilerinden "Çok güzelsin", "Prenses" "Güzeller güzeli", "Dekolte şov" yorumları geldi.