Seray Kaya sütyeniyle ayna karşısına geçince...

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan Seray Kaya'nın ayna pozu sosyal medyaya damga vurdu.

Oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşan Seray Kaya, performansıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Kocamın Ailesi dizisiyle başladığı ekran serüveninde Kadın, Kuruluş Osman, Mahkum ve son olarak Bir Küçük Gün Işığı ile adından söz ettiren Seray Kaya, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı da aktif kullanan güzel oyuncu, son kareleriyle beğeni topladı.

Dekoltesini yansıttı

Instagram'da 1 milyona yakın takipçiye sahip olan Seray Kaya, cesur paylaşımıyla gündeme geldi.

31 yaşındaki oyuncu sütyeniyle ayna karşısına geçti ve o anı ölümsüzleştirdi.

Seray Kaya'ya takipçilerinden beğeni ve yorumlar peş peşe geldi.