Serdar Ortaç, Nureddin Nebati için 'Karabiberim' şarkısını söyledi! O video rekor kırdı Mersin’de AK Parti Gençlik Kollarının düzenlediği "Gençlik Buluşması"nda sahneye çıkan Bakan Nureddin Nebati, bir konuşma yaptı. Nebati, konuşmasının ardından sahneye Serdar Ortaç'ı davet etti. Ortaç, Karabiberim şarkısını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçimlerde AK Parti Mersin milletvekili adayı olarak gösterildi.

Bu kapsamda da seçim öncesi hem tüm yurtta hem de Mersin'de çalışmalarına devam eden Nebati, gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle olan buluşmasında sahneye çıkan Bakan Nebati, sözlerinin ardından Serdar Ortaç'ı davet etti.

Karabiberim'i okudu

Sahneye çıkarak gençlere bir konuşma yapan Nureddin Nebati, "İyi eğlenceler diliyorum." diyerek sözlerine son verirken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ı sahneye çağırdı.

Nebati sahneye çağırırken, "Serdar kardeşimden çok meşhur şarkısı varmış... Karabiberim." dedi.

Sahneye çıkan Ortaç ise "Nebati Baba için okuyorum.” diyerek Karabiberim şarkısını söyledi. Serdar Ortaç Karabiberim'i söylerken dansçı kızlar kendisine eşlik etti.

O anlar sosyal medyada gündem olurken kısa sürede binlerce kez izlendi.