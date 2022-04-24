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    Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bronz tenini derin dekoltesiyle sergiledi! 'Nevrimiz döndü be'

    Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, paylaştığı karelerle akılları baştan aldı. Güzel ismin derin dekoltesine, "Serdar çok şey kaybetmiş" tarzında yorumlar peş peşe geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 16:09
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    Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bronz tenini derin dekoltesiyle sergiledi! 'Nevrimiz döndü be'

    1992 yılında dünyaya gelen ve İrlan'da da eğitimi devam ederken modellik teklifi alan Chloe Loughnan, Paris'e gitti.

    Burada modellik yapmaya başlayan ve İstanbul'a ziyarete gelen Chloe, Serdar Ortaç ile tanışınca hayatı değişti.

    2012 yılından beri birlikte olduğu Ortaç ile 2014 yılında evlenen güzel model, 2019 yılında bu evliliği noktaladı.

    İkilinin boşanmasıyla ilgili birçok detay yazılıp çizilirken, İstanbul'dan ayrılan Loughan kendisine yeni bir hayat kurdu.

    Sık sık Serdar Ortaç ile ilgili konularla gündeme gelen genç isim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından cesur bir karesini yayınladı.

    Derin dekolteli karesi ile dikkatleri üzerine çeken Chloe Loughan için "Yenge" yorumları yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Güzelliğine değinen hayranları Serdar Ortaç'a atıfta bulunan yorumlar yapmayı ise ihmal etmedi.

    "Serdar Ortaç pişmandır"

    Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, derin göğüs dekolteli pozuyla günlerce konuşuldu.

    Sütyensiz pozlarını yayınlayan 29 yaşındaki ünlü isim, çok sayıda beğeni  ve yorumun sahibi oldu. Bikinili pozlarını da paylaşan güzel isim, fit vücuduyla ise dikkatleri üzerine çekiyor.

    Serdar Ortaç ın eski eşi Chloe Loughnan bronz tenini derin dekoltesiyle sergiledi! Nevrimiz döndü be #1

    Güzel isme, "Serdar Ortaç çok şey kaybetti", "Hala yengemiz sayılırsın" , "Çok güzelsin" , "Fiziğin kusursuz" tarzında yorumlar peş peşe geldi.

    Serdar Ortaç ın eski eşi Chloe Loughnan bronz tenini derin dekoltesiyle sergiledi! Nevrimiz döndü be #2


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