Serel Yereli derin göğüs dekolteli pozlarıyla pes dedirtti! 'Bu fizik gerçek mi'

Serel Yereli derin göğüs dekolteli pozlarıyla pes dedirtti! 'Bu fizik gerçek mi'

Serel Yereli iddialı pozları ile sosyal medyada gündeme geldi. Son paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte o kareler..

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan Serel Yereli cesur pozlarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. İngiltere'ye taşınarak orada yaşamaya başlayan Serel Yereli iddialı pozlarıan devam ediyor.

1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Serel Yereli Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezun oldu.

Şarkıcılık ve oyunculuk yapan Yereli birbirinden iddialı pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Instagram'da 467 bin takipçisi bulunan Serel Yereli geçtiğimiz aylarda tatil içim Türkiye'ye gelmiş ve ailesi ile vakit geçirmişti. Tatilinin ardından tekrar İngiltere'ye dönen Serel Yereli paylaşımlarını sürdürüyor.

26 yaşındaki Serel Yereli'nin son instagram paylaşımı dikkat çekti. Takipçileri Yereli'nin dekolteli paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Serel Yereli'nin son instagram paylaşımı..