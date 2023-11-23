Serel Yereli havluya sarılıp poz verdi! İddialı paylaşımı nefes kesti: "Nabız 180" Bodrum Masalı dizisinde hayat verdiği Alara karakteri ile yıldızı parlayan Serel Yereli, sosyal medyada paylaştığı son pozla dikkatleri üzerine çekti.

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Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı Alara karakteriyle akıllara kazınan Serel Yereli, oyunculuğu bıraktı.

19 Nisan 1995 yılında İzmir'de dünyaya gelen ve oyunculuğu bıraktıktan sonra Londra'ya yerleşen Yereli, müzikle ilgileniyor.

Londra’da müzik alanında eğitim gören Yereli, oyunculuğu bıraktığını bir gün tesadüfen kendisini görüntüleyen paparazziler aracılığıyla duyurdu.

Nişantaşı’nda arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen Serel Yereli “Artık beni çekmenize gerek yok. Oyunculuğu bıraktım” dedi.

Daha önce sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla birçok kez gündeme gelen Serel Yereli, yeni bir kare daha paylaştı.

Havlulu poz geldi

Yereli'nin 'Duygusal bi hayat stili' notunu düştüğü gönderisindeki havluya sarındığı pozu dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü isimin iddialı paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Serel Yereli bu gönderisini ise yorumlara kapattı.