Serel Yereli iddialı pozlarıyla mest etti! 'Barbie bebek gibisin'

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Serel Yereli cesur pozlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor..

Sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda şarkıcı olan Serel Yereli son dönemlerde magazin gündeminden düşmüyor.

Serel Yereli sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğrafları ile sık sık gündeme geliyor.Takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Sereli son olarak bir konser vermesiyle gündeme geldi.

İngiltere'de yerleşen Serel Yereli yaz tatili için Türkiyeye dönüş yaptı.Serel Yereli, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü fenomen son olarak siyah bir elbise ile verdiği pozları instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.Yereli'nin bu pozları büyük beğeni topladı.İşte o kareler..