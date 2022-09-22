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Serel Yereli mini etekli pozlarıyla mest etti! 'Yakıyorsun ortalığı'

Serel Yereli mini etekli pozlarıyla mest etti! 'Yakıyorsun ortalığı'

Londra'ya yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli iddialı pozları ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor..