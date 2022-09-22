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    Serel Yereli mini etekli pozlarıyla mest etti! 'Yakıyorsun ortalığı'

    Londra'ya yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli iddialı pozları ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor..
    • 22.09.2022 - 15:32
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    Serel Yereli mini etekli pozlarıyla mest etti! 'Yakıyorsun ortalığı'

    Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan şarkıcı ve oyuncu Serel Yereli Londra'ya döndü.

    Yaz tatili için Türkiye'ye gelen Serel Yereli uzun zamandır tatilin keyfini çıkartıyordu.Yereli geçtiğimiz günlerde Londra'ya geri döndü.

    Serel Yereli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Cesur pozları ile sıkça gündeme gelen Yereli yeniden gündemde.

    Serel Yereli Londra'dan yaptığı son paylaşıma "Seçtiğim hayata geri döndüm" notunu düştü.İşte Serel Yereli'nin son instagram paylaşımı..

    Serel Yereli mini etekli pozlarıyla mest etti! Yakıyorsun ortalığı #1

    Serel Yereli mini etekli pozlarıyla mest etti! Yakıyorsun ortalığı #2

    Serel Yereli mini etekli pozlarıyla mest etti! Yakıyorsun ortalığı #3

    Serel Yereli mini etekli pozlarıyla mest etti! Yakıyorsun ortalığı #4

    Serel Yereli mini etekli pozlarıyla mest etti! Yakıyorsun ortalığı #5


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