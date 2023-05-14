Serel Yereli siyasi görüşünü paylaştı, takipçileri inanamadı! "Hiç beklemezdik" Türkiye kariyerini noktalayıp Londra'ya taşınan Serel Yereli, sosyal medya hesabından siyasi görüşünü açıkladı.

Türkiye'de oyunculuk deneyen ancak ardından İngilte'ye dönme kararı alan Serel Yereli, Instagram'da adından söz ettiriyor.

Yıldız popçu Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan Serel Yereli, Instagram hesabındaki cesur pozlarıyla gündeme damga vuruyor.

Yereli, bu kez seçim paylaşımıyla şaşırttı. Sandıktan herhangi bir paylaşım yapmayan ünlü ismin oy kullanıp kullanmadığı merak konusu oldu.

Siyasi görüşünü paylaşan Serel Yereli, sebebini de açıkladı.

"Siyasi görüşüm..."

"Bu dünyada iki tip insan vardır, ikisinden de kaçın" notunu paylaşan Serel Yereli, herhangi bir partiyi desteklemediğini ima etti.

Yereli, "Hanginizin kendisinden farklı düşünene karşı gerçek bir anlayışı, saygıyı veya zihninde bir açık kapısı var? Yani, gerçek bir demokrasiye gönlü var? Hoşgörü demiyorum dikkat ederseniz çünkü ne münasebet" ifadelerini kullandı.