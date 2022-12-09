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    Serel Yereli sütyensiz paylaştı, beğeni butonu çöktü! 'Kusursuz güzellik'

    Oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli'nin yeni paylaşımını gören takipçileri, beğenmeden edemedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 12:39
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    Serel Yereli sütyensiz paylaştı, beğeni butonu çöktü! 'Kusursuz güzellik'

    İngiltere'de yaşayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, sosyal medyada adından söz ettiriyor.

    Oyunculuğun yanı sıra sesine daha çok güvenen Yereli, yetenekli olduğu kadar güzelliğiyle de gündemde.

    Yıldız popçu Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan Serel Yereli, Instagram hesabındaki cesur pozlarıyla damga vuruyor.

    Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken 27 yaşındaki Serel Yereli, iddialı karelerine bir yenisini ekledi.

    Serel yine sütyensiz

    Kıyafet tercihleri nedeniyle birçok yorum alan Serel Yereli, sütyensiz karesini takipçileriyle paylaştı.

    Kısa sürede binlerce beğeni gelen Yereli'nin güzelliği ve fiziği yine gündem oldu.

    Simli bluzuyla dekoltesini öne çıkaran ünlü isim, tarzıyla tam not aldı.

    Serel Yereli sütyensiz paylaştı, beğeni butonu çöktü! Kusursuz güzellik #1

    Serel Yereli sütyensiz paylaştı, beğeni butonu çöktü! Kusursuz güzellik #2


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