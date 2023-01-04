Serel Yereli'den cesur pozlar! Dekolteli ve mini şortlu pozlarıyla beğeni topladı..

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli iddialı paylaşımlarına devam ediyor. İşte Serel Yereli'nin son instagram pozları..

Londra'da yaşayan Serel Yereli cesur pozları ile sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor.

Oyunculuk ve müzik ile ilgilenen Serel Yereli geçtiğimiz yıl İngiltere'ye taşınarak orada yaşamaya başladı.

Güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Serel Yereli sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile sık sık gündem olan Serel Yereli yine çok konuşulacak pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Serel Yereli'nin son paylaşımları..