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    Serel Yereli'den cesur pozlar! Mayosuyla ayna karşısına geçince...

    Bodrum Masalı ile ünlendikten sonra yurt dışına gidip müzik eğitimi alan Serel Yereli, mayolu pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Yereli'nin fotoğrafına ilk yorum Aleyna Tilki'den geldi...
    • 02.09.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 11:27
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    Serel Yereli'den cesur pozlar! Mayosuyla ayna karşısına geçince...

    19 Nisan 1995 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sere Yereli, Bodrum Masalı isimli dizide Alara'ya hayat verdi.

    Zengin ve mutsuz bir kızı canlandıran Yereli, bu dizi final verdikten sonra bir daha ekranlarda yer almadı.

    Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol oynayan oyuncu, diziden sonra Londra'ya gitti.

    Oyunculuk hayatını yarıda kesip şarkıcılık yapmaya başlayan Yereli, şimdilerde tatil pozlarıyla adından söz ettiriyor.

    İzmir'de ailesinin yanında deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel isim, son pozlarıyla dikkat çekti.

    İlk yorum Aleyna'dan...

    Ayna karşısında mayosuyla poz veren Serel Yereli paylaşımına "Ben bir çıtayım" notunu düştü.

    Serel Yereli'ye ilk yorum ise yakın arkadaşı Aleyna Tilki'den geldi.

    Tilki, arkadaşına destek vererek "Bombalaa kardeeeş" yorumunda bulundu.

    Serel Yereli den cesur pozlar! Mayosuyla ayna karşısına geçince... #1

    Serel Yereli den cesur pozlar! Mayosuyla ayna karşısına geçince... #2

    Serel Yereli den cesur pozlar! Mayosuyla ayna karşısına geçince... #3

    Serel Yereli den cesur pozlar! Mayosuyla ayna karşısına geçince... #4


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