Serel Yereli’den güneş banyosu! Çiçekli mayosuyla çimlere uzandı "Kusursuz" Bir süredir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, yeni paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Güneşin tadını çıkaran ünlü isim, çiçekli mayosuyla çimlerin üzerinde poz verdi. O pozlar sosyal medyayı salladı.

2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteriyle tanınan Selen Yereli, gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor.

Bir süre önce oyunculuğu bırakıp müzisyenlik için İngiltere’de yaşamaya başlayan Yereli, Amerika ve İngiltere arasında mekik dokuyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Serel Yereli, sık sık paylaşım yapıyor, verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de bu yaşında kadar hiç oy kullanmadığı açıklayan Serel Yereli, tepki çektikten sonra 2. turda oy kullanarak gündeme geldi.

Bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Havaların ısınmasıyla yaz sezonunu açan ünlülerin arasına Serel Yerli de eklendi.

Çiçekli mayosuyla fiziğini sergiledi

Güneşin tadını çıkarmak isteyen Serel Yereli, çiçekli mayosuyla çimlere uzanarak kamera karşısına geçti. Verdiği pozlarla takipçilerini büyüledi.

27 yaşındaki ünlü oyuncu Serel Yereli, İngiltere’de kurduğu düzenden çok memnun. Yaşadığı hayatı sosyal medya hesabından yayınlıyor.

Güneşi görünce hemen mayosunu giyip parka koşan Serel Yereli, cesur pozlarıyla ağızları açık bırakıyor.

Geçtiğimiz aylarda iddialı pozlarıyla ilgili “Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz, güneşleniyoruz bir problem de çıkmıyor. Kimse kimseye müdahale etmediği için o rahatlığımı sergilemek istiyorum açıkçası” ifadelerini kullanmıştı.