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    Serel Yereli'nin mavi bikinili pozları olay yarattı! 'Sen gerçek misin'

    Ünlü oyuncu Serel Yereli cesur sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor..
    • 10.08.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 14:26
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    Serel Yereli'nin mavi bikinili pozları olay yarattı! 'Sen gerçek misin'

    İngiltere'de yaşayan Serel Yereli bir süredir tatil için İzmir'de bulunuyor.Tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncu sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

    Serel Yereli özel hayatı ve paylaştığı cesur pozlar ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Serel Yereli'in paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin beğenisini topluyor.

    Instagram hesabında 478 bin takipçisi bulunan Serel Yereli'nin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alıyor.Son olarak mavi bikinisi ile dikkatleri üzerine çeken Serel Yereli büyük beğeni topladı.

    İşte ünlü oyuncunun son instagram paylaşımı..

    Serel Yereli nin mavi bikinili pozları olay yarattı! Sen gerçek misin #1

    Serel Yereli nin mavi bikinili pozları olay yarattı! Sen gerçek misin #2

    Serel Yereli nin mavi bikinili pozları olay yarattı! Sen gerçek misin #3

    Serel Yereli nin mavi bikinili pozları olay yarattı! Sen gerçek misin #4


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