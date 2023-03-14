Serenay Sarıkaya bakın aslen nereli çıktı! Meğer güzelliğini o şehirden almış... Uzun bir aradan sonra Aile dizisinde devin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, memleketiyle herkesi şoke etti. Güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, meğer güzelliğini memleketinden almış. İşte Serenay Sarıkaya'nın memleketi...

30 yaşındaki başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına geri döndü. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisinde Devin karakteriyle her salı akşamı Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Fi, Medcezir, Şahmaran gibi başarılı projelerde yer alan Serenay Sarıkaya, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. 9.6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Bir dönem ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, duru güzelliğiyle adeta herkesi büyülüyor. Ünlü oyuncu meğer bu duru güzelliğini memleketine borçluymuş. Serenay Sarıkaya'nın memleketini duyan şaşıp kalıyor. Bakın aslen nereliymiş! Oyunculuğu ve güzelliğiyle ön plana çıkan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, meğer aslen Ankaralıymış. Ünlü oyuncu Ankara'da dünyaya geldikten sonra Antalya'da bir süre yaşamış ve 7 yaşındayken annesi ve babasının ayrılığı sonrasında annesi ile birlikte İstanbul'a taşınmış.