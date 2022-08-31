Serenay Sarıkaya dantelli bikinisiyle yürek hoplattı! 'Sen gerçek misin'

Serenay Sarıkaya bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.Sarıkaya'nın bu pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı..

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şu sıralar tatilin keyfini çıkartıyor.Sarıkaya sosyal medya hesabından bol bol tatil fotoğrafı paylaşarak beğeni topluyor.

Instagramda paylaştığı pozlar ile dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya son olarak paylaştığı bikinili pozlar ile takipçilerinin beğenisini topladı.

Özel hayatıylada sık sık magazin gündemini meşgul eden ünlü oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

Instagram'da 9.3 milyon gibi büyük bir kitlesi bulunan Sarıkaya he anını takipçileri ile paylaşarak beğeni topluyor.İşte Serenay Sarıkaya'nın gündem olan bikinili pozları..