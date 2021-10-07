Serenay Sarıkaya ışıl ışıl! Mücver markasının en değerli yıldızı...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya son yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri yeniden üzerine çekti. Şahmeran dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sarıkaya, mücevher markasının reklam yüzü oldu

Serenay Sarıkaya, senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu Şahmeran dizisi ile geri dönmeye hazırlanıyor.

Burak Deniz'le başrolü paylaşmaya hazırlanan Sarıkaya senaryo okuduğu anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan... Sssssshhhh..." sözleri ile duyurmuştu.

8 bölümlük yayınlanacak olan dizi, 2022 yılında dijital platform Netflix'te şifreli olarak izlenebilecek.

Çekimleri Adana'da başlayan diziden ilk kare gelmiş, diziyi bekleyenler ise heyecanlanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla bir kez daha gündeme geldi.

Milona'ya giden ve bir markanın davetine katılan Sarıkaya, gecenin parlayan yıldızı olmayı başardı.

"HAZIRSANIZ BAŞLIYORUM"

Dünyaca ünlü bir markanın yüzü olan Sarıkaya verdiği pozların altına, "Hazırsanız başlıyorum..." notunu düştü.

Sarıkaya'nın fotoğrafları kısa sürede çok sayıda beğeni aldı ve oyuncu sosyal medyada çok konuşuldu.

Gecede iki kıyafet giyen güzel oyuncu, ikinci tercihinde saçlarını açık bırakıp, beyaz mini elbise giydi.